Nabilla : Sa surprise monumentale réservée à Thomas pour Noël...

Pour son premier Noël à Dubaï, Nabilla a vu les choses en grand ! Cette année, la maman de Milann tient à passer des fêtes inoubliables en famille. Oubliez le banal sapin et ses guirlandes ou les traditionnelles chaussettes accrochées à la cheminée pour accueillir les cadeaux du Père Noël...

Quand Nabilla se lance dans un projet, elle le fait à fond ! Et cette fois encore, elle décide de ne pas faire comme les autres. Sur Snapchat, elle explique à ses abonnés : "Bon, j'ai décoré ma maison (...) C'est un truc de malade ! J'ai complètement pété un câble. Mon mari n'est pas au courant... Le plan c'est que je lui bande les yeux et que je lui montre ce que j'ai fait."

C'est la magie de Noël !

Enfermé depuis "plus d'une heure" dans sa chambre, son amoureux Thomas Vergara ne sait pas encore l'immense cadeau que lui a préparé sa femme. Pour garder la surprise intacte jusqu'au bout, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité devenue influenceuse bande les yeux de son chéri avec un foulard. Doucement, elle l'amène ensuite devant leur maison. Sûrement un peu nerveuse à l'idée de découvrir la réaction de son époux, elle tient à le prévenir (au cas où) : "Ça va mon coeur ? Tu ne bouges pas, tu ne cries pas sur moi, tu ne t'énerves pas, ok ? Tout va bien se passer !"

Enfin, c'est la révélation. Thomas Vergara découvre alors les milliers de guirlandes qui décorent sa chic maison. Impressionné et ébahi devant sa somptueuse propriété, il déclare : "Olala... Oh mon dieu. C'est excellent. C'est incroyable !" Très fière de son petit effet, la belle brune de 27 ans explose de rire et souffle à Thomas : "Oui mon coeur, c'est la magie de Noël !" Quant au petit Milann, lui aussi va passer un super Noël car elle a tout préparé.