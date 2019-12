Nabilla maman : Tout est prêt pour le premier Noël de Milann

Voilà déjà un peu plus d'un mois que Nabilla et son mari Thomas Vergara ont entamé leur nouvelle vie à Dubaï. Et depuis qu'ils ont posé leur valises dans leur villa, les tourtereaux sont comblés de bonheur. D'autant plus qu'ils ont passé ce cap important avec leur nourrisson Milann, né le 11 octobre dernier. Si la jolie brune de 27 ans reconnait avoir un quotidien chargé depuis qu'elle est maman, elle continue de tout faire pour rendre son fils heureux. Surtout en cette fin d'année alors qu'il est sur le point de vivre son tout premier Noël.

Pour rendre ce moment unique et particulièrement magique, Nabilla n'a pas lésiné sur les moyens. Sur Instagram mercredi 18 décembre 2019, la jeune femme a posté une nouvelle photo d'elle avec Milann dans les bras posant à côté d'un gigantesque sapin vert. Décoré de boules rouges et dorés, l'arbre est tout simplement somptueux et prend place au beau milieu de sa terrasse. "Aujourd'hui on a fait le sapin avec mon petit père Noël" inscrit une Nabilla toute vêtue de rouge avec enthousiasme en légende.