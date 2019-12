Nabilla et Thomas en guerre avec Jazz et Laurent à Dubaï, ils se lâchent

Rien ne va plus à Dubaï. Depuis quelque temps, la célèbre ville des Émirats Arabes Unis est devenu le lieu très prisé des vedettes de télé-réalité. Jazz et Laurent y sont installés depuis la naissance de leur premier enfant Chelsea et se sont rapidement fait emboîter le pas par Jessica Thivenin et Thibault Garcia mais aussi Nabilla et Thomas Vergara. Ces derniers sont d'ailleurs toujours en train d'aménager leur magnifique villa pour y vivre des jours heureux avec leur fils Milann.

Seulement voilà, depuis leur arrivée, une guerre des égos semble avoir éclaté avec Jazz et Laurent. La raison ? Une statue de singe ! Et oui, lundi 16 décembre 2019, Nabilla a partagé une photo de sa dernière folie, à savoir une imposante pièce de l'artiste Richard Orlinski. Plus tard dans la journée, le mari de Jazz a à son tour posté une photo de la même statue, d'une couleur différente. En voyant ça, la célèbre it-girl de 27 ans a ouvertement taclé les parents de Chelsea et Cayden. "Attention aux contrefaçons", a inscrit Nabilla, taquine, sur Twitter.

Il n'en fallait pas plus pour lancer les hostilités et pour que la JLC Family ne balance de lourds dossiers sur ses ennemis. Laurent n'y est pas allé de main morte puisqu'il s'est empressé de dévoiler une conversation privée avec Thomas Vergara, dans laquelle ce dernier se montre très virulent envers le petit frère de sa femme, Tarek Benattia. "C'est le pire mec que j'ai vu dans ma vie", "Il en**** tout le monde, tout le temps", "A vie je ne lui adresserai plus un mot", "Quand il viendra voir mon enfant, je sors direct de la maison" lit-on. Une brouille qui serait survenue après que Thomas a aidé Tarek à "meubler son appartement" et lui "payer des avocats" ainsi que "sa montre" hors de prix. Si Laurent a décidé quelques minutes plus tard de supprimer ces captures d'écran, le mal était fait et les internautes ont eu le temps de relayer en masse ces SMS fâcheux.