Jazz (JLC Family), son fils retrouvé inanimé : les conséquences sur la saison 2

C'est officiel, la saison 2 de la JLC Family, émission de télé-réalité centrée sur Jazz, sa famille et ses proches, sera diffusée à partir du 23 décembre 2019, sur TFX. Un retour qui a pu surprendre après le drame que l'ex-candidate du Bachelor et son mari Laurent ont vécu sur le tournage. Face aux nombreuses interrogations des internautes, Jazz a donc souhaité s'expliquer.

Pour rappel, Cayden (9 mois) a frôlé la mort. Son papa Laurent l'a retrouvé inanimé dans leur piscine et lui a fait les gestes de premiers secours en attendant les pompiers. Après être resté dans le coma durant plusieurs heures, le fils de Jazz a fini par se réveiller. Et fort heureusement, il s'en est tiré sans séquelles. A l'époque, ses parents ne savaient pas s'ils devaient annuler la diffusion de leur émission. Ils ont finalement accepté que la saison 2 passe à l'antenne, sans images du drame bien entendu. Et la belle brune de 27 ans a expliqué sur Snapchat pourquoi ils ont pris cette décision.

"On en était à peu près à deux semaines de tournage quand l'accident est intervenu, donc on a décidé d'arrêter le tournage. TF1 a accepté de diffuser la moitié du tournage. Au lieu d'avoir 25 épisodes, il n'y en aura que 15. Bien sûr, ça s'arrêtera avant l'accident, le tournage a ensuite été annulé. On voulait les sortir car on a tous travaillé et on a de grosses nouvelles à vous annoncer, donc il fallait bien qu'on vous les annonce d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a des nouvelles qui vont vous surprendre", a expliqué Jazz. Elle a ensuite promis à son public une saison "pleine de problèmes et de rebondissements" et a annoncé qu'une saison 3 était au programme. "Elle sera plus longue, on la fera de A à Z si dieu le veut", a-t-elle conclu à ce sujet.

C'est le 7 novembre dernier que Jazz avait pris la parole sur Snapchat afin d'évoquer pour la première fois l'accident de son fils. "Cayden était dans notre maison avec tout le monde sur un trotteur. Et pour quelle raison, je ne sais pas, la baie vitrée était ouverte. Il est parti en trotteur pour suivre le chien probablement et il est tombé dans la piscine. (...) Laurent s'est vite aperçu que son fils n'était pas dans le salon. Il l'a cherché partout et l'a vu dans la piscine. Ça a été un superhéros. Il a sauté dans l'eau, il a récupéré son fils et a tout fait pour le ramener à la vie. Il a fait les premiers gestes de secours. Le neurologue nous a dit que si Laurent n'avait pas fait les premiers soins à la perfection, Cayden ne serait jamais en vie. Laurent a sauvé son fils", avait-elle relaté. Après plusieurs jours de cauchemar et d'angoisse, le petit frère de Chelsea (2 ans) était sorti de l'hôpital le 8 novembre.