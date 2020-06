Nabilla : Son étrange habitude au lit avec Thomas "Il adore que je l'écrase..."

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas dans la famille Vergara. Dimanche 14 juin 2020, Nabilla et Thomas ont dévoilé une petite habitude étrange qu'ils adorent faire au lit pour se détendre... Non, il ne s'agit pas d'éventuels câlins enflammés ni de caresses coquines mais d'un massage très particulier. Sur Snapchat, on découvre la maman de Milann debout les deux pieds sur le dos de Thomas allongé. Apparemment habitué à ce petit rituel, le jeune homme semble même savourer cet instant de détente. "T'es prêt ?" demande Nabilla. "Ouiii" souffle Thomas, impatient de se faire piétiner par sa femme. "Écarte un peu tes pieds sur mes épaules ... Voilà... Ensuite sur le bas du dos..."

Il adore ça

La soeur de Tarek Benattia explique : "Il adore ça, vous savez que mon mari il me demande de l'écraser tout le temps." Amusée, Nabilla marche ensuite sur le dos de son époux, ce qui lui procure apparemment des sensations très agréables. Un massage du dos Shiatsu made in Nabilla qui soulage son tendre Thomas. "C'est bon ?" lui demande-t-elle. "Ouii, sur l'épaule" lui indique-t-il. "T'as de la chance je fais que 50 kilos" déclare Nabilla avec humour avant de lui demander "Je peux t'écraser la tête ?" Une proposition qui n'a par contre pas été acceptée par Thomas.

Un peu plus tôt dans la matinée, Nabilla exprimait son impatience à devenir tante (son frère Tarek et sa femme attendent un heureux événement) et confiait qu'elle ne savait toujours pas le sexe du bébé. Encore un peu de patience pour découvrir si c'est une fille ou un garçon qui viendra agrandir la famille Benattia et jouer avec le petit Milann.