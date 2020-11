Nagui contaminé par la Covid-19 : il dévoile la vérité concernant son absence

Depuis le 12 octobre 2020, Nagui était absent de son émission La Bande originale sur France Inter. Mais c'est en pleine forme que le présentateur de 58 ans a fait son retour sur les ondes et il a enfin dévoilé la raison de son absence.

C'est Leila Kaddour qui a pris les rênes de son émission durant sa convalescence. Et pour expliquer ce changement de dernière minute, elle avait expliqué que l'époux de Mélanie Page avait "un gros rhume". Si depuis, Nagui ne s'était pas exprimé sur le sujet, il a levé le voile sur la situation lors de son retour ce lundi 2 novembre. "Je suis ravi de vous retrouver tous et toutes. Un mélange entre des vacances, des cas contact et le fameux Covid" a-t-il déclaré d'emblée.

Car oui, Nagui a été contaminé par la Covid-19 et ne l'a pas caché : "J'avais été cas contact, j'avais été testé négatif, coincé à la maison à attendre de savoir ce qu'il se passe et isolé pendant x jours, mais avec quand même un sentiment de 'ça ne va pas. Les médecins m'ont dit 'le rhume, la grippe, la gastro, ça existent aussi, y'a d'autres maladies, y'a pas que le virus, y'a pas que la pandémie.' Et puis ça n'a pas loupé. Au bout d'une semaine ça n'allait vraiment pas. J'ai refait un test et il était positif." Fort heureusement pour lui, cela n'a pas trop perturbé son planning car il avait prévu des vacances. Il a donc profité de sa quarantaine pour se reposer.

S'il était absent de l'antenne, Nagui a continué à poster de temps en temps sur les réseaux sociaux afin que ses fan ne s'affolent pas trop. Le 31 octobre dernier par exemple, il a publié une photo en compagnie de sa belle Mélanie. Tous deux étaient déguisés à l'occasion d'Halloween, elle en sorcière (sexy) et lui en chevalier-squelette. Il avait invité ses abonnés à rester prudents en ces temps difficiles et à ne pas trop manger de bonbons.