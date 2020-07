Najwa el Haïté : Cambriolée en direct sur Sud Radio, "ça a été brutal"

Alors qu'elle était invitée en visioconférence le 10 juillet 2020 sur la chaîne Sud Radio, Najwa el Haïté s'est fait cambrioler en plein direct sous les yeux de l'animatrice Valérie Expert et des autres chroniqueurs. L'adjointe au Maire du nouveau conseil municipal d'Évry était en plein débat sur les violences qui touchent la France lorsqu'elle a vu débarquer chez elle un "colosse" armé d'un marteau. Regard effrayé, on aperçoit la jeune femme se lever, crier et tenter de fuir face à son agresseur. Une scène inimaginable qui a suscité la peur, la stupéfaction mais aussi l'indignation des chroniqueurs, de l'animatrice mais aussi de toute la Toile.

Très inquiète pour la jeune femme, l'animatrice a tenté de rappeler Najwa el Haïté un peu plus tard dans l'émission. Choquée, la victime raconte : "Je suis vraiment désolée mais il m'est arrivée un truc de dingue. Un jeune que j'ai vu a défoncé ma porte, qui était fermée, à coups de marteau et de pieds. Cela a été d'une violence inouïe, il m'a volé mon sac et mon portable. On parlait de racaille et bien il y a une racaille qui est entrée chez moi." La respiration encore un peu saccadée, la jeune femme va bien et a heureusement échappé à une agression physique.

Abasourdis par ce qu'ils viennent de voir, les chroniqueurs ont ensuite tenté de comprendre l'agression soudaine qu'a vécu Najwa el Haïté. Encore apeurée, elle explique : "J'entendais de manière intempestive quelqu'un qui sonnait. Et je me suis dit 'bon j'attends personne donc je ne vais pas ouvrir' et en plus j'étais en direct de votre émission. Et là je vois un colosse rentrer chez moi, voler mon ordinateur et vous avez pu le constater car ça a été brutal et il a fermé l'ordinateur. Et il m'a volé mon sac, ça s'est fait en une fraction de secondes." Déterminée à retrouver son agresseur, la jeune femme a signalé attendre la police et a déclaré : "J'attends la police avec impatience. Parce que ce monsieur je vais le reconnaître, j'ai bien regardé son visage." (...) Je pense qu'il a su qu'il y avait quelqu'un, je peux vous le dire. Le son de l'émission était assez fort pour qu'il puisse entendre qu'il y avait bien quelqu'un à la maison et ça ne l'a pas effrayé."