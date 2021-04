Natalie Dormer (Game Of Thrones) maman : l'actrice a accouché pendant le confinement

Les naissances, certaines célébrités les officialisent sur les réseaux sociaux. Natalie Dormer a gardé son heureux événement secret pendant trois mois. L'actrice de la série Game Of Thrones et nouvelle mère de famille vient seulement de révéler la venue au monde de son premier enfant.

C'est dans le podcast That's After Life!, créé par Dame Esther Rantzen et Adrian Mills que Natalie Dormer est passée aux aveux ! La comédienne de 39 ans y a annoncé la naissance de son premier enfant, une fille dont elle a quand même tu le prénom. Natalie a accouché au mois de janvier, pendant le confinement réinstauré en Angleterre. Ce bébé est son premier enfant, et le premier également pour son compagnon, David Oakes.

"Tomber enceinte, avoir un bébé, c'est le truc idéal à faire pendant une pandémie, a expliqué avec humour Natalie Dormer au podcast. Je vais probablement être un peu cliché, mais un jour, dans une trentaine d'années, elle sera assise dans un bar et dira : 'Oui, je suis un bébé de la génération Covid.' Je pense qu'il va y avoir beaucoup de bébés Covid, qu'est-ce que les gens peuvent faire d'autre ?"

Concernant sa fille, Natalie Dormer ajoute : "Elle vient d'avoir trois mois et c'est un pur bonheur, je ne me plaindrai plus jamais des horaires de tournage parce que la dépravation du sommeil, c'est quelque chose. On dit que notre perspective de la vie va changer, et toutes nos valeurs aussi, et on lève les yeux au ciel en disant 'Ouais, c'est ça'. Puis on finit par avoir un enfant et on se dit, 'Oh. Wouah !'"