Natalie Portman : Blonde et décolleté XXL à l'avant-première de Lucy in the Sky

Sublime, Natalie Portman est apparue avec un look très sexy pour la Première du film Lucy in the Sky le 25 septembre 2019. L'actrice américaine avait délaissé sa chevelure brune pour une nouvelle coloration ombrée blonde. Hypnotique, la femme du chorégraphe français Benjamin Millepied avait opté pour un carré flou wavy. Côté make-up, un rouge à lèvres carmin légèrement glossy rehaussait ses lèvres. Rien à dire, la maman d'Aleph, 8 ans, et Amalia, 2 ans, était tout simplement canon ! Pour son look, Natalie avait choisi un ensemble Givenchy composé d'un body au décolleté vertigineux et d'une minijupe mettant ses jambes en valeur.

Dans ce film basé sur l'histoire vraie de l'astronaute de la NASA Lisa Nowak, Natalie interprète le rôle de Lucy Cola. Celle-ci revient d'une mission spatiale à haut risque et a beaucoup de mal à retrouver sa vie "d'avant". Aux côtés de Jon Hamm sur le tapis rouge (qui joue Mark Goodwin dans le film), l'actrice était radieuse. La sortie de ce nouveau film réalisé par Noah Hawley est prévue pour le 18 mars 2020 en France.