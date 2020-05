Natalie Portman photographiée avec ses enfants, Lily-Rose Depp sous le charme

Natalie Portman a toujours été extrêmement secrète s'agissant de sa famille et de ses deux enfants, Aleph et Amalia, nés de son histoire d'amour avec le danseur étoile français Benjamin Millepied. Le 11 mai 2020, la célèbre actrice s'est dévoilée avec son fils et sa fille, partageant une belle étreinte. Une photo qui n'a pas manqué d'attendrir Lily-Rose Depp.

Après cette publication, l'actrice a reçu de nombreux commentaires, notamment celui de Lily-Rose Depp. La jeune actrice de 20 ans a été touchée de voir Natalie Portman entourée de ses deux enfants. "La plus jolie des mamans", a réagi la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp dans la section réservée aux commentaires. Lily-Rose Depp connaît très bien Natalie Portman puisqu'elles ont été à l'affiche du même film, Planetarium de Rebecca Zlotowski, sorti 2016. Bien que le film dramatique n'ait pas rencontré un franc succès, il a au moins permis aux deux actrices de travailler ensemble, et il semblerait que Lily-Rose Depp ne pense que du bien de Natalie Portman. Natalie Portman est mariée depuis 2012 à Benjamin Millepied. Aleph est né le 15 juin 2011, donc quelques mois avant leur union survenue en Californie. Amalia est, quant à elle, née le 22 février 2017.

