Nathalie Andreani nue sur la Toile : son business lui rapporte des millions, révélations

C'est en 2014 que Nathalie Andreani a été révélée au grand public dans Secret Story 8. Elle a ensuite participé à diverses émissions de télé-réalité comme Les Anges 7 (2015) ou La Villa des coeurs brisés (2016). Mais depuis, elle a quitté le milieu et a créé son propre business. Un business très juteux.

Nathalie Andreani a lancé sa plateforme baptisée Dresscode, avec l'aide de son frère. Elle y propose des photos ou des vidéos érotiques ou pornographiques seule ou avec son nouveau compagnon Gabano Manenc (révélé dans Les Princes de l'amour en 2015). Mais jamais elle n'acceptera d'avoir une relation charnelle avec un homme contre de l'argent comme elle l'a précisé lors d'une interview pour Jeremstar. La belle brune de 51 ans a su fidéliser ses clients et certains déboursent une belle somme pour la découvrir sous toutes les coutures. Elle a notamment dévoilé que l'un d'eux avait dépensé plus de 3.000 euros depuis qu'il était membre. "On peut dire que je suis millionnaire", a-t-elle révélé.

Malgré tout, Nathalie Andreani n'est pas prête à tout pour se faire de l'argent. "J'en ai eu un dernièrement qui était terrible. Il voulait que je le regarde en train de porter des couches-culottes. (...) Il y a plein de délires. Parfois on me demande des choses hors-normes que je ne fais pas. Tout ce qui est scato ce n'est pas possible par exemple", a-t-elle précisé.

En parallèle, Nathalie et son frère ont monté une agence de modèles pour ces médias, baptisée Model for You comme l'ancienne compagne de Vivian Grimigni l'avait confié à l'occasion d'une interview pour Le Parisien il y a un an. "150 femmes font déjà partie de cette aventure", déclarait-elle. Des projets pour lesquels elle est soutenue par ses deux filles.

Elle peut aussi compter sur Gabano qui fait donc le même métier qu'elle actuellement. Et prochainement, le couple pourrait bien annoncer une grande nouvelle. Au cours de l'interview pour Jeremstar, le jeune homme qui a douze ans de moins que sa compagne a révélé : "Figure-toi qu'elle est peut-être enceinte. Elle doit faire un test de grossesse." Etait-il positif ? La réponse, peut-être d'ici trois mois.