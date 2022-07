Nathalie Andreani en couple avec un candidat de télé-réalité et enceinte ? Révélations surprises

Le 24 juillet 2022, Jeremstar a dévoilé une nouvelle interview sur sa chaîne YouTube. L'occasion de retrouver Nathalie Andreani. La charmante brune de 51 ans, révélée en 2014 dans Secret Story, est revenue sur son business juteux. Et elle a révélé qu'elle était en couple avec un célèbre candidat de télé-réalité.

Gabano Manenc, révélé en 2015 dans Les Princes de l'amour, et Nathalie se sont rencontrés à l'occasion du concours de Miss Esthétique en février dernier. Le courant est immédiatement passé entre eux, ils se sont donc revus. Et ils ont pris la décision de travailler ensemble en proposant des photos de charme sur les plateformes créées par l'ancienne compagne de Vivian. Ils se sont aussi rapprochés physiquement sur le plan personnel. Tous deux forment en effet un couple (de cinq mois au moment du tournage) et ils en sont persuadés, c'est une idylle qui va durer. Qu'importe ce que disent les gens sur leurs douze ans de différence d'âge.

"On a des sentiments l'un pour l'autre, clairement", a confié Gabano. Nathalie Andreani a ensuite révélé que cela faisait sept ans qu'elle était célibataire, même si elle a eu des "petites histoires courtes". Ses ex n'acceptaient jamais sa situation professionnelle et lui demandaient toujours d'arrêter. "Avec Gabano on se ressemble. On vit les mêmes choses, on comprend les mêmes choses et c'est hyper important", a-t-elle précisé. De son côté, le beau brun a eu trois histoires d'amour en même temps "pendant des années". "Deux étaient au courant, l'autre non. C'est compliqué. J'ai eu du mal à passer à autre chose. Une rupture avec trois femmes c'est compliqué. Nathalie est arrivée au bon moment. Elle m'a sauvé", a-t-il déclaré. Une "erreur du passé" qu'il ne compte pas reproduire. Nathalie dort donc sur ses deux oreilles.

Mais leurs nuits pourraient bien être perturbées dans les mois à venir. Nathalie et Gabano n'ont pas caché qu'ils envisageaient d'avoir un enfant ensemble. "Ca peut aller très vite, surtout avec moi. Figure-toi qu'elle est peut-être enceinte. Elle doit faire un test de grossesse", a révélé le jeune homme face à sa compagne qui ne souhaitait pas aborder ce sujet. "J'ai mal aux seins, mais je ne vais pas tout te raconter quand même. Je n'ai plus de moyen de contraception et je suis une pondeuse en plus", a-t-elle finalement lâché. Si elle est bel et bien enceinte, elle attendra les trois mois pour dévoiler l'information. Affaire à suivre donc.