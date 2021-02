Nathalie Andréani (Secret Story) : Ses photos et vidéos hot, un frein pour sa vie de couple

C'est lors de la saison 8 de Secret Story que Nathalie Andréani a été révélée au grand public, en 2014. A l'époque, elle était en couple avec Vivian Grimigni. Une relation qui avait fait parler car elle était âgée de vingt ans de plus que lui. Depuis, la belle brune de 49 ans a fait du chemin. Elle a trouvé son bonheur dans la vente de photos et vidéos d'elle dénudée sur des plates-formes dédiées. Un métier qu'elle assume mais qui l'empêche de trouver l'amour.

Pour son dixième épisode, l'émission Etiquette (France TV) s'est intéressée aux travailleurs du sexe. L'occasion de retrouver l'ancienne habitante de la Maison des Secrets. Nathalie s'est lancée dans le business des photos et des vidéos de charme sur les plateformes OnlyFans, Mym, Top4fans et Swame. Elle a également lancé con propre site : Dresscode by Nathalie, où elle publie des vidéos parfois très osées. Et le succès est au rendez-vous.

En revanche, cette activité a des conséquences négatives sur sa vie privée. "C'est l'histoire de ma vie. Depuis que je fais ce boulot-là, j'ai l'impression que je n'arriverai plus à trouver l'amour", a déclaré la jolie Corse. Et Nathalie craint de finir ses jours seules : "Ça me semble terminé pour moi parce que les hommes, au départ, trouvent tout ça fantastique, fabuleux... C'est merveilleux, tu es un fantasme. Et puis, quand ils commencent à rentrer dans mon intimité et qu'ils s'aperçoivent que je continue à travailler et à faire fantasmer d'autres hommes, ça leur déplait." Un jour, un homme lui a demandé de choisir entre son travail et lui tant il ne supportait plus la situation. Malheureusement pour cette personne, l'ex-candidate de télé-réalité a préféré continuer son travail. "Il faut être honnête, c'est un travail qui rapporte beaucoup d'argent", a-t-elle précisé.

Peut-être qu'il faudrait que je trouve un homme dans ce milieu-là

Nathalie Andréani a ensuite rappelé qu'en aucun cas elle n'avait des relations physiques avec les internautes qui paient pour la voir se dénuder. Malgré tout, ses anciens compagnons étaient "très possessifs" et considéraient cela comme de la tromperie. "Peut-être qu'il faudrait que je trouve un homme dans ce milieu-là, qui comprendrait. C'est possible. J'ai tout ce qu'il faut, sauf ça !", a-t-elle conclu. C'est ce qu'on lui souhaite !

Interrogée par Purepeople il y a un an, Nathalie s'était confiée sur son business juteux : "Je suis rémunérée, mais ça dépend de la photo ou de la vidéo demandée. Une photo peut être vendue entre 20 et 100 euros, tandis qu'une vidéo peut aller de 20 à 200 euros. Je n'accepte pas tout. Ça m'est déjà arrivé de refuser certaines demandes trop osées ou qui dépassent les limites que je me suis fixées. Il y a un certain seuil que je n'ai pas envie de franchir, car je ne veux vraiment pas tomber dans le porno..." Elle nous avait également expliqué que ses filles la soutenaient.