Nathalie Baye grand-mère de Léo : rares confidences sur son petit-fils

La vie de Nathalie Baye a été bouleversée à de nombreuses reprises. La dernière en date remonte au 7 octobre 2020. Ce jour-là, sa fille Laura Smet devenait maman pour la première fois, lui offrant donc le rôle de grand-mère. Et contrairement à tous ceux que le cinéma et la télévision lui ont offert au cours de sa carrière, celui-là est évidemment le meilleur. Un an et demi après l'arrivée du petit Léo dans sa vie, Nathalie Baye n'a d'yeux que pour lui. Interviewée dans le magazine Elle Italie, sortie ce jeudi 14 mars, l'actrice de 73 ans s'est confiée comme rarement sur ce clan dont elle veut plus que jamais profiter : "La famille est ce qu'il y a de plus important. Ma fille et mon petit-fils passant avant tout le reste. Et je ne parle pas de devoirs ou sous le coup d'un chantage affectif."

La star de cinéma, dernièrement vue dans Lui, film de Guillaume Canet et Haute Couture de Sylvie Ohayon, ne compte toutefois pas faire une croix sur sa carrière pour autant : "J'aime mon métier, je ne le lâcherai jamais, je ne le sacrifie pas. Si je n'avais plus de défis à relever, je ne pourrais pas m'épanouir personnellement." Les chiens ne font pas des chats, c'est aussi le cas de sa fille Laura Smet. Sept mois après avoir donné naissance à Léo, la femme de Raphaël Lancrey-Javal voulait retrouver les plateaux de tournage.

Laura Smet est devenue "quelqu'un d'autre" en posant son regard sur Léo pour la première fois. La jeune maman faisait des confidences poignantes quelques mois après son accouchement : "Le métier d'actrice m'avait mis dans un état d'urgence. Le regard des autres m'importait beaucoup. Depuis que Léo est né, je me sens plus sereine, je relativise davantage. Il pose un regard neuf sur moi, sans a priori. [...] C'est comme si j'avais enfin trouvé ce que je cherchais. J'ai saisi la notion d'amour inconditionnel. Léo me rassure, me comble, me fait grandir, me bouscule, révélait-elle à Madame Figaro à l'époque. Avec lui, j'agis à l'instinct. Comme je m'accorde une pause en ce moment, je suis pleinement à ses côtés et enchantée de le voir grandir." Depuis qu'elle a repris le travail, Nathalie Baye se donne donc un malin plaisir à le voir évoluer à son tour !