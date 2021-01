Nathalie (L'Amour est dans le pré) partage une rare photo de famille avec son fils

Heureux et amoureux, Nathalie et Victor ont dévoilé une nouvelle photographie de leur fils le 1er janvier 2021 sur Instagram. "Que cette nouvelle année soit que du bon !" écrit l'éleveuse de brebis et de chèvres située dans la région de la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le cliché, on découvre un petit garçon brun malicieux en train de tirer la langue au milieu de ses parents.

"Oh qu'ils sont beaux !!! Belle année à vous aussi !", "Bonne année à la petite famille", "Bonne année. Que cette nouvelle année soit meilleure que 2020, joie bonheur et surtout la santé. Belle journée profitez bien" ont réagi certains internautes, ravis de découvrir un peu plus le visage du fils de Nathalie.