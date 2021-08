Nathalie Maillet : Assassinée par son mari, qui l'a trouvée au lit avec sa maîtresse

Nathalie Maillet, directrice depuis 2016 du circuit belge de Spa-Francorchamps - où se disputait dimanche 15 août 2021 la dernière journée du rallye d'Ypres, 8e manche du championnat WRC -, a été retrouvée morte, tuée par balle, à son domicile de Limerlé.

Un drame causé par une relation extraconjugale ?

Selon plusieurs médias belges, qui citent le parquet, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, que la Française Nathalie Maillet a été assassinée par son mari Franz Dubois qui a également tué une autre femme, Ann Lawrence Durviaux, une avocate et professeure de l'Université de Liège. Cette personne aurait été la possible maîtresse de la patronne du circuit automobile.

Selon les informations de SudInfo.be, Franz Dubois, préparateur automobile, aurait découvert son épouse depuis dix-sept ans et sa supposée maîtresse au lit. "Les deux femmes entretenaient une relation extraconjugale depuis un certain temps (...) Après avoir découvert sa femme dans le lit familial en compagnie d'Ann Lawrence Durviaux, l'ancien pilote de course, dans un moment de folie, a commis l'irréparable. Il s'est saisi d'une arme et a froidement abattu les deux femmes", écrivent nos confrères.

Franz Dubois, qui se "trouvait à un dîner pour fêter la 100e saison du circuit de Spa quelques heures plus tôt" et "avait repris le volant après avoir bu beaucoup d'alcool", a prévenu la police de son geste avant de se donner la mort à son tour en retournant son arme contre lui. Les habitants de cette petite ville ont appris la nouvelle vers 2h du matin après avoir entendu les sirènes des voitures de police et des secours...

Le choc et les hommages

Très vite, les hommages se sont multipliés. "Très choqué et attristé par la brutale disparition de Nathalie Maillet, directrice du @circuitspa. Elle incarnait ce haut lieu du sport automobile. Toutes mes pensées et ma solidarité vont à sa famille, à ses amis et aux équipes de Spa-Francorchamps", a notamment écrit Jean Todt - qui a récemment donné des nouvelles de Michael Schumacher - sur Twitter.

Quant à la ministre belge, notamment en charge des Droits des femmes, Christie Morreale, elle a écrit : "Ann Lawrence Durviaux était 1 grande juriste,1 professionnelle rigoureuse,1 femme de conviction. Elle a été abattue cette nuit ainsi que Nathalie Maillet. Ce double meurtre est une tragédie, 1 perte énorme pour l'#uliege, les féministes, les amoureux du droit et de la justice. Elle a notamment contribué par ses conseils juridiques à mettre en place les centres de vaccination en Wallonie. Les mots me manquent pour décrire ma colère, ma tristesse à cet instant. Mes plus sincères condoléances aux proches des 2 victimes."