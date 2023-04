Nathalie Marquay émue : cet hommage à Jean-Pierre Pernaut qui l'a touchée en plein coeur

Le 2 mars dernier, c'est la mairie d'Amiens qui avait rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut, un an après sa disparition. Le maire de la ville natale du présentateur avait en effet annoncé que l'office de tourisme de la commune porterait son nom. "Cette fois c'est officiel : l'Office de Tourisme porte le nom de Jean-Pierre Pernaut ! Un grand merci à sa famille venue nombreuse pour cet événement, ainsi qu'à vous toutes et tous qui êtes venus lui rendre hommage", avait écrit Paul-Eric Dècle, Vice-Président d'Amiens Métropole, sur son compte Instagram. Ce jour-là, Nathalie Marquay n'était pas la seule à avoir fait le déplacement. L'ex-femme du présentateur Dominique Bonnet et leurs enfants Julia et Olivier, ainsi que Lou et Tom Pernaut (qu'ils a eus avec Nathalie Marquay) étaient présents.