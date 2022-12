Jean-Pierre Pernaut : Vol ignoble sur sa tombe, Nathalie Marquay publie une triste photo et s'adresse au malfaiteur

Depuis le 2 mars 2022, la famille Pernaut est en deuil. Particulièrement dévastée par la perte de son époux, Nathalie Marquay peine à sortir la tête de l'eau. Heureusement, l'ancienne Miss France peut compter sur le soutien de ses enfants. Mais ce lundi 5 décembre, elle ne parvient plus à cacher sa peine et encore moins sa colère... Alors qu'elle se rendait sur la tombe de son bien-aimé, la mère de Lou et Tom a réalisé qu'un objet avait été volé. Hors d'elle, la belle brune a pris la parole sur son compte Instagram.

Sur la publication, on peut apercevoir un gros plan de la tombe de Jean-Pierre Pernaut. Si l'on peut y voir de nombreuses fleurs colorées, celle qui dit être en contact avec l'au-délà assure pourtant qu'il manque quelque chose d'essentiel. "Que la foudre tombe sur cette personne qui a osé voler mon beau coeur sur la tombe de mon unique amour Jean-Pierre Pernaut. Quelle honte ! Ça ne va pas lui porter bonheur croyez-moi...", a-t-elle fulminé en légende. Un message bien évidemment accompagné d'un émoji en colère. Dans les commentaires, de nombreux abonnés n'ont pas manqué d'exprimer à leur tour leur colère face à un tel acte. "Aucun respect", "C'est grave", "C'est hallucinant de faire ça !", "Tellement lamentable...", "C'est ignoble, courage à vous", peut-on notamment lire dans les commentaires.