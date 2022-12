Diaporama : Jean-Pierre Pernaut : Vol ignoble sur sa tombe, Nathalie Marquay publie une triste photo et s'adresse au malfaiteur

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay assistent au One Woman Show de l'humoriste Elodie Poux "Le syndrome du Playmobil" au Casino de Paris. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay assistent au One Woman Show de l'humoriste Elodie Poux "Le syndrome du Playmobil" au Casino de Paris, le 15 avril 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay-Pernaut - Geneviève de Fontenay inaugure son double de cire au musée Grévin avec Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, le 26 novembre 2004. © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

Exclusif - Nathalie Marquay Pernaut - Personnalités au lancement de la gamme "Crystal Bright" de la marque Rexaline à Paris. Le 27 octobre 2022 © Christophe Clovis / Bestimage Exclusive No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

12 / 14