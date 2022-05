Lou Pernaut "trop souriante" depuis la mort de son père, Nathalie Marquay fait une mise au point !

Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans. L'ancien présentateur star du 13H de TF1 souffrait d'un cancer du poumon. Soigné aussi pour une artère bouchée, il a été opéré à coeur ouvert puis placé dans un coma profond avant de finalement s'en aller. Cet amoureux des régions laisse derrière lui des centaines de milliers de téléspectateurs, et surtout des proches inconsolables. A commencer par sa veuve Nathalie Marquay et leurs deux enfants, Lou (19 ans) et Tom (18 ans). L'aînée, qui a retenu ses larmes lors des obsèques le 9 mars dernier à la basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris, a repris les posts sur les réseaux sociaux... et a été confrontée à une vague de critiques. Sa mère prend alors la parole.

Lou Pernaut se montre pudique dans son deuil. Devant le cercueil de son défunt père, elle s'est montrée digne, accompagnée de son amoureux Arthur. Puis, sur TikTok, elle a de nouveau partagé ses vidéos, comme avant. La jeune brunette tente tant bien que mal de remonter la pente, mais certains estiment qu'elle est "trop souriante". Nathalie Marquay, touchée par ces attaques, répond auprès de nos confrères de Ciné Télé Revue. "Elle a une façon très différente de réagir à la mort de son père que mon fils, qui est plus réservé", lance-t-elle d'abord. Et de poursuivre : "Mais croyez-moi, quand elle est dans sa chambre, elle pleure énormément. Chaque personne réagit différemment. Après, je peux comprendre que des gens, de l'extérieur, se demandent comment elle peut s'afficher en train de rire sur Instagram. C'est sa façon de gérer ça. Mais je peux vous dire qu'elle a un chagrin immense. Dès qu'elle ferme son smartphone, elle n'est pas bien. Je la récupère à la petite cuillère."

Quelques phrases qui font écho à ce que la jeune Lou Pernaut révélait elle-même en avril dernier sur TikTok. "Je vais parler calmement et de manière très précise. Ce genre de commentaire, je ne cautionne pas. Ce n'est pas parce que je ne montre pas que je vais mal que je ne vais pas mal. Et ce n'est pas parce que je montre que je souris que je ne suis pas triste", avait-elle balancé.