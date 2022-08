Nathalie Simon mariée à Tanguy : rare photo du couple, en plein bisou après une victoire !

Si Nathalie Simon ne rechigne pas à dévoiler les coulisses de son métier d'animatrice fondue de sports sur les réseaux sociaux, elle est beaucoup plus discrète concernant sa vie privée. Loin des caméras et des plateaux de télévision, l'ancienne championne de France de planche à voile vit un amour sans nuage depuis de très longues années avec Tanguy Dadon. Là où d'autres ne survivent pas au temps qui passe, Nathalie Simon et Tanguy ont trouvé la bonne parade pour inscrire leur belle histoire dans la durée. Et c'est réussi puisqu'ils célébreront le 27 décembre prochain leurs 36 ans de mariage.

Nathalie Simon et Tanguy Dadon partagent bien plus que des papiers de mariage. Tous les deux passionnés de sport et de vélo, ils s'offrent régulièrement des balades en famille avec leur fille Nina, 23 ans, en couple ou entre amis. C'est avec leurs copains que les amoureux se trouvent. Le petit groupe a posé ses valises dans les Hautes-Alpes, dans la commune de Montgenèvre où, à défaut de pouvoir chausser les skis pour l'instant, ils dévalent les pistes de vélo !