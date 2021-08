Nathalie Simon, son mari Tanguy et sa fille Nina : rares photos d'une famille très sportive

Nathalie Simon, comme à son habitude, se démènera ce soir dans Fort Boyard pour récolter un maximum d'argent pour l'association CerHom. L'ancienne championne de France de planche à voile (en 1986) et animatrice de 56 ans est une férue de sport. Toujours pleine d'énergie, elle est constamment d'attaque pour partir à l'aventure et se dépenser ! Cette envie d'adrénaline, Nathalie Simon l'a transmise à sa fille Nina, 23 ans et à son mari Tanguy Dadon. Et oui, dans la famille, on est sportif ou on ne l'est pas.

Sur Instagram, celle qui présentait La Carte au Trésor sur France 3 a dévoilé des clichés d'elle en plein triathlon avec sa fille Nina. "La Carqué'run une course dans le village de Carqueiranne de plus de 10km organisée par notre club de tri Tri Academy Coaching avec des températures plutôt hautes. Nous avions décidé de courir ensemble pour une fois et c'était super top! Merci chérie et merci à tous nos supporters sur le bord de la route", écrit-elle en légende d'une série de photos datant du 14 juillet dernier.