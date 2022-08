Diaporama : Nathalie Simon mariée à Tanguy : rare photo du couple, en plein bisou après une victoire !

2 / 17

Exclusif -Nathalie Simon- 26ème édition du Trophée des personnalités en marge des Internationaux de Tennis de Roland Garros à Paris. La 26ème édition du trophée des personnalités rassemblera de nombreuses célébrités qui viendront partager un moment convivial et solidaire autour de leur passion pour le tennis. Cette année, le trophée innove en invitant les personnalités à venir mesurer leur vitesse de balle pour la bonne cause. Pour la première fois, grâce au soutien de Engie et Babolat, chaque kilomètre heure sera converti en euro. 1 km/h = 1 euro. Le montant additionné sera remis par les vainqueurs aux associations "Premier de Cordée" et "Sourire à la vie". De plus, Engie remettra chaque jour un chèque à une association qui oeuvre pour l'accès au sport : "Princesse Margot" parrainée par K.Adams, "Innocence en danger" représentée par N.Baye, "Autour des williams" soutenue par O.Meunier et "Autiste sans frontières" avec L.Delahousse. © Denis Guignebourg/Bestimage