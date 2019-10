Nathanaël de Rincquesen victime d'un AVC : comment sa compagne l'a sauvé

C'est un témoignage bouleversant qu'a livré Nathanaël de Rincquesen à nos confrères du Parisien, ce mardi 29 octobre 2019. L'ancien journaliste de Télématin (France 2) a raconté pour la première fois qu'il avait été victime d'un accident vasculaire (AVC), le 1er mai dernier. Un événement qui l'a poussé à changer de case horaire et, donc, à officier sur France Info, de 21h à minuit.

Ce jour-là, Nathanaël de Rincquesen s'était levé comme chaque jour à 3h du matin pour aller travailler sur l'émission Télématin. Une fois sa journée terminée, il s'est octroyé une petite sieste, avant d'aller faire un golf et boire un verre en terrasse avec sa compagne Caroline et des amis. C'est à ce moment-là que l'AVC est survenu : "Il était 19h. On discutait, on riait, puis j'ai vu leurs visages se figer brusquement. Ma compagne, Caroline, me touche et m'arrache un biscuit apéritif de la bouche. Elle avait compris que je faisais un AVC et a aussitôt appelé les secours." L'homme de 47 ans ne s'en rendait pas compte, mais il avait "toute la partie gauche du visage qui s'affaissait" et, une fois dans le camion de pompiers, il n'arrivait pas à serrer la main gauche. "J'étais paralysé de tout ce côté", a-t-il précisé.

J'ai été terrassé de fatigue

Une fois à l'hôpital, il a passé un scanner qui a confirmé qu'un "caillot bouchait un vaisseau côté droit". Les médecins ont donc pratiqué une thrombolyse (opération qui consiste à injecter une substance capable de dissoudre le caillot qui bouche l'artère). Petit à petit, Nathanaël de Rincquesen commençait à ressentir de nouveau tout son corps. "En trois heures, j'étais tiré d'affaire. (...) Sur le coup, je n'ai ressenti aucune douleur. Ce qui rétrospectivement me donne des frissons : j'aurais pu être chez moi, allongé dans le canapé, et ne me rendre compte de rien", s'est-il souvenu.

Après sa thrombolyse, le joker du 13h de France 2 a passé une semaine en soins intensifs. Il a ensuite fait un court séjour dans un centre cardiologique. "Puis j'ai été terrassé de fatigue, pendant deux mois. Aujourd'hui, je prends des médicaments anticoagulants à vie", a expliqué Nathanaël de Rincquesen. Autre conséquence de son AVC : il a dû changer d'emploi du temps afin d'arrêter de se lever si tôt le matin et "simplifier [ses] trajets quotidiens". Avec la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte et la direction de l'information, ils se sont mis d'accord pour qu'il anime la tranche info du soir, sur France Info. "Si dans les mois qui viennent, je me sens fatigué, je dirai à ma direction que j'ai sous-estimé mes capacités à relever le challenge", a-t-il admis auprès du Parisien.

Nathanaël de Rincquesen a souhaité parler de cet événement en cette Journée mondiale de l'AVC afin d'alerter le public, car tout le monde peut être touché.