Nathanaël de Rincquesen victime d'un AVC : son nouveau rythme de vie

Nathanaël de Rincquesen n'est pas près d'oublier l'année 2019. L'ancien journaliste de Télématin a été victime d'un accident cardiovasculaire (AVC) en mai dernier. Un événement dont il est fort heureusement ressorti indemne.

Ce mercredi 15 janvier, il a fait son retour dans les médias en répondant à l'invitation d'Europe 1. L'occasion de revenir sur son histoire. "Vous êtes une sorte de miraculé (...), car vous êtes passé très près d'une catastrophe", lui a d'abord rappelé Philippe Vandel, le présentateur de l'émission Culture Médias. "J'ai fait un AVC comme quelques centaines de milliers de personnes chaque année. J'ai eu la chance et le bonheur d'avoir une compagne qui était à côté et qui a tout de suite appelé les pompiers", a confié Nathanaël de Rincquesen, conscient de l'avoir échappé belle. D'après l'homme de 47 ans, son rythme effréné est la cause principale de son accident. "C'est dans la suite logique des choses. On ne se lève pas à 3h du matin pendant treize ans sans laisser quelques plumes." Depuis, Nathanaël de Rincquesen a revu ses priorités et il a décidé de changer de case horaire. Désormais, c'est sur France Info que ses fidèles admirateurs peuvent le suivre. Un changement radical qui ne peut que lui faire du bien. "Je dors le matin, j'arrive au bureau vers 14h30 et je prends l'antenne à 21h, jusqu'à minuit. C'est un autre rythme de vie."

Pour rappel, Nathanaël de Rincquesen n'a révélé avoir été victime d'un AVC qu'en octobre dernier. Lors d'une interview saisissante dans Le Parisien. "Le 1er mai, je me suis levé à 3h du matin pour aller travailler à Télématin, comme chaque jour depuis treize ans. En rentrant chez moi (...), on discutait, on riait, puis j'ai vu leurs visages se figer brusquement. Ma compagne Caroline me touche et m'arrache de la bouche un biscuit apéritif. Elle avait compris que je faisais un AVC et elle a aussitôt appelé les secours." Bien que "tiré d'affaire en seulement trois heures", le journaliste est contraint de prendre un traitement anticoagulant à vie.