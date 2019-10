Ned LeDoux : La fille du chanteur, âgée de 2 ans, meurt étouffée

Fils de Chris LeDoux, chanteur country et champion de rodéo de renom décédé en 2005 à 56 ans des suites d'un cancer, Ned LeDoux, 42 ans, n'a pas (encore) la notoriété de son paternel, qu'il accompagna à la batterie lors de ses tournées, mais son nom fait actuellement les gros titres de la presse du coeur outre-Atlantique, hélas pour lui : le musicien et son épouse, mariés depuis 2008, viennent de perdre leur petite fille de 2 ans, qui a succombé à la suite d'un accident domestique.

"C'est avec beaucoup de tristesse que Ned et Morgan informent leurs amis et leurs fans que leur fille Haven, âgée de 2 ans, est morte le 20 octobre en s'étouffant tragiquement à leur domicile" dans le Kansas, a fait savoir le couple par le biais d'une publication sur Facebook, dimanche 27 octobre 2019. Le site Taste of Country précise que les secours d'urgence étaient intervenus rapidement sur les lieux lors du drame, mais n'avaient pas été en mesure de réanimer la fillette.

Quelques semaines plus tôt, Ned LeDoux, qui a sorti en 2017 son premier album (Sagebrush) et doit faire paraître en novembre son second effort (Next in Line), fêtait avec sa femme le deuxième anniversaire de la petite Haven. "Elle a 2 ans aujourd'hui ! Heureux d'être à la maison en cette journée spéciale. Quel personnage, celle-là", s'émouvait le chanteur country dans un post Instagram montrant Haven toute mignonne dans un T-shirt portant la mention "Two cool" et devant une montagne de cupcakes. Une publication en marge de laquelle s'amoncellent depuis quelques heures des messages de tristesse, de condoléances et de sympathie adressés au couple endeuillé.

Une autre image, que l'artiste avait partagée le 2 juillet dernier, suscite également énormément d'émotion parmi les fans, au vu des tragiques récents événements : on y voit Haven en train de dire au revoir à son papa alors qu'il s'apprête à partir en tournée.

Ned et Morgan LeDoux, qui ont remercié le public pour ses marques de soutien et ont demandé à ce que leur désir d'intimité en ces moments difficiles soit respecté, sont également parents d'un garçon, prénommé Branson.