Nelson Monfort : Sa fille Victoria a échappé au pire, images effrayantes en plein Paris

Pour rappel, Victoria Monfort est le deuxième enfant de Nelson Monfort et son épouse Dominique. En couple depuis maintenant 35 ans, le journaliste sportif et sa moitié ont également une autre fille de 36 ans, Isaure. "L'aînée est dans l'éducation et défend la cause animale avec Pro Anima. Je suis fier de son combat, Nelson Monfort avait-il commenté auprès d'Ici Paris, en octobre 2020. Victoria est actrice, influenceuse, blogueuse. En 2011, on a joué dans Nettoyage de printemps. J'espère recommencer, j'ai adoré monter sur les planches."