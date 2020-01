Neymar Jr : Le n°10 du PSG brille de tout son éclat à la Fashion Week

Neymar Jr avait pour voisin de premier rang son collègue du PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting. Lui aussi avait troqué le maillot de foot et les crampons contre une tenue plus stylée, et surtout plus sobre que celle de son partenaire brésilien.

Baptiste Giabiconi et Marie-Ange Casta comptaient également parmi les spectateurs du défilé Balmain. Les plus chanceux d'entre eux ont pu se faufiler en coulisses à l'issue du show pour féliciter le Wonder Boy (du titre de son documentaire diffusé en novembre dernier) Olivier Rousteing, tout de marron vêtu.

La Fashion Week homme s'est terminée dimanche 19 janvier 2020. La fièvre de la mode reste à Paris encore quelques jours, avec une mini-semaine consacrée à la Haute Couture. La maison Schiaparelli en a donné le coup d'envoi.