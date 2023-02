Nicolas Bedos au bras de sa chérie Pauline, Manuel Valls et sa femme... tous ensemble pour soutenir BHL

L'invasion russe est désormais au coeur de son travail. Après avoir documenté les premiers jours du conflit avec son film Pourquoi l'Ukraine ?, Bernard-Henri Lévy poursuit l'aventure en dévoilant, le 22 février 2023, la suite sous forme d'un documentaire intitulé Slava Ukraini - qui signifie "Gloire à l'Ukraine". A quelques jours de la sortie officielle de ce projet, l'auteur et cinéaste a donc organisé une projection en avant-première au Cinéma Balzac de Paris, le 6 février. L'occasion de recevoir le soutien de ses proches, dont son épouse Arielle Dombasle et sa fille Justine... mais pas seulement.

Ils sont très nombreux, en réalité, à avoir fait le déplacement jusque dans le 8e arrondissement de Paris. Si le sujet de Slava Ukraini est loin d'être léger, beaucoup se sont rendus sur place accompagnés. Nicolas Bedos, notamment, était venu au bras de sa partenaire de vie, Pauline Desmonts - elle était déjà à ses côtés, en septembre 2020, pour l'hommage rendu à Jean-Loup Dabadie en l'église Saint-Germain-des-Prés. Manuel Valls, également, a tenu la main de sa femme Susana Gallardo Torrededia pendant toute la présentation du documentaire, puis pendant sa diffusion.

Soutien total à l'Ukraine

Beaucoup de personnalités sont venus applaudir Bernard-Henri Lévy au cinéma Balzac, notamment Anne Hidalgo, François Hollande, Roselyne Bachelot, Patrick Bruel, Claire Chazal, Jean-Charles de Castelbajac, Golshifteh Farahani, Caroline Fourest, Laurent Joffrin et sa femme Sylvie, Marc Lambron, Ali Mahdavi et sa mère, Danièle Thompson, Jean-Claude Meyer et sa femme Nathalie Bloch-Lainé, Jean-Marc Dumontet, Bertrand Burgalat, le professeur Etienne Beaulieu et sa femme Simone, Jean-Michel Blanquer, Philippe Douste-Blazy et sa femme Marie-Yvonne, Pierre-François Veil, Olivier Orban et sa femme Christine, Alexandre Arcady et sa compagne Sabrina Guigui, Stanislas Merhar, Pascal Bruckner, James Thierrée, Jean-Pierre Elkabbach et sa femme Nicole Avril, Adel Abdessemed, Albina du Boisrouvray, Anne Sinclair, Pia de Brantes, Marc Tessier, Jean-Paul Enthoven et sa compagne Patricia Della Giovampaola, Marie Beltrami, Nicole Wisniak et Virginie Thévenet.

Etaient également présents Michèle Halberstadt, la distributrice du film, de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévision, du militaire ukrainien Ilya Samoïlenko, du musicien Slava Vakarchuk, de Maurice Levy, le président de Publicis, de l'ambassadeur d'Ukraine en France Vadym Omelchenko, ainsi que de Nicolas Seydoux, le PDG et propriétaire de Gaumont ou encore le producteur Marin Karmitz. Ne reste plus qu'au public lambda à se faire un avis sur Slava Ukraini, dès le 22 février prochain.