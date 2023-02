Diaporama : Nicolas Bedos au bras de sa chérie Pauline, Manuel Valls et sa femme... tous ensemble pour soutenir BHL

16 / 52

Semi-exclusif - Manuel Valls et François Hollande - Présentation et Projection du Documentaire de Bernard-Henri Lévy (BHL) sur la guerre en Ukraine : "Slava Ukraini" (Gloire à l'Ukraine) au Cinéma Balzac à Paris, France, le 6 Février 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage Presentation and Screening of the Bernard-Henri Lévy’s documentary « Slava Ukraini » (Glory to Ukraine) at Cinema Balzac in Paris, France on February 06, 2023 © BestImage