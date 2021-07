Nicolas Hulot "sidéré", il porte plainte pour usage frauduleux de son image !

Certaines célébrités ont parfois la mauvaise surprise de trouver leur visage sur des publicités de régimes ou autres produits miraculeux. Pour Nicolas Hulot, les choses sont légèrement plus graves. Comme le rapporte le journal Le Parisien, l'époux de Florence Lasserre a découvert que cinq candidats aux élections des conseillers des Français de l'étranger avaient utilisé son image lors du scrutin des 29 et 30 mai 2021. Lui et sa Fondation pour la nature et l'homme ont assigné les coupables en justice, pour "contrefaçon"... d'autant que deux personnes ayant utilisé ce procédé ont été élues.

J'avoue être sidéré par l'énormité du procédé

"J'avoue être sidéré par l'énormité du procédé, une manoeuvre indigne qui s'apparente à une forme d'escroquerie démocratique qui abuse délibérément les électeurs, nuit à ma Fondation et, accessoirement, à moi-même", explique l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire dans les colonnes du Parisien. Au Canada et en Italie, des prétendants avaient effectivement affiché, sur leurs professions de foi, et même sur leurs bulletins de vote, le visage de Nicolas Hulot, son nom et son logo. Un message de remerciements, signé de sa main, venait également couronner le tout.

"Avec mon cordial souvenir à partager avec la communauté française du Canada", pouvait-on lire sur certains documents. Mais comment les coupables se sont-ils procurés ces mots si précieux ? C'est simple. Ils ont fait don de sommes très modiques, allant de 7 à 50€, à la Fondation pour la nature et l'homme, et ont reçu une réponse automatique qu'ils ont alors détourné. Nicolas Hulot n'est pas le seul à avoir été victime de ce procédé frauduleux. L'image d'Emmanuel Macron aurait elle aussi été détournée en faveur de certaines listes, forçant le mouvement présidentiel à déposer un recours auprès du conseil d'Etat...