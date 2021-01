Nicolas (L'amour est dans le pré) et Ludivine bientôt mariés : annonce en vidéo avec leurs enfants

L'année 2021 sera magique pour Nicolas, révélé en 2013 lors de la saison 8 de L'amour est dans le pré (M6) et Ludivine. Le couple a en effet annoncé une grande nouvelle à Purepeople.

La belle blonde a vécu un Noël pas comme les autres. Et ce n'est pas parce qu'il y avait des mesures sanitaires à respecter à cause de la Covid-19. Le 25 décembre, Ludivine a eu la chance de recevoir un cadeau inestimable : une belle demande en mariage de la part de son cher et tendre Nicolas. Sans surprise, elle a dit "oui" et a hâte de s'unir à l'agriculteur pour le meilleur et pour le pire. Leurs enfants Abriel (né en 2015), Maël (né en 2017) et Ninon (née en 2019) ont annoncé la bonne nouvelle en vidéo.

Désormais, Ludivine n'a qu'une hâte : préparer la cérémonie et trouver sa belle robe de mariée. Elle sait en tout cas où la chercher : chez Nathalie et Paul Cherqui, que l'on a pu voir dans l'émission de Cristina Cordula La Robe de ma vie. Peut-être la jeune femme y participera-t-elle...

A l'issue du tournage de L'amour est dans le pré, Nicolas est reparti avec sa prétendante Carine. Une histoire d'amour qui n'a pas duré. Depuis, l'éleveur de vaches du Morbihan a refait sa vie avec Ludivine. Cette dernière, originaire du Mans, a tenté sa chance en écrivant à la production de l'émission. Elle a finalement rencontré l'agriculteur en juillet 2014. Depuis, ils ne se sont pas quittés. Ils ont emménagé ensemble et ont fondé leur belle famille. Un bonheur qui n'est pas près de s'arrêter.

Toutes nos félicitations à Nicolas et Ludivine !