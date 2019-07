Nicolas Sarkozy jaloux du succès Carla Bruni ? "A mon tour d'être là pour elle"

Le rôle de première dame n'est pas celui dans lequel Carla Bruni-Sarkozy a été le plus à l'aise, mais par amour pour son homme, la chanteuse et ancienne icône de la mode de 51 ans a fait de son mieux pour honorer cette mission qui lui avait été confiée au printemps 2012.

Lors de confidences accordées à la journaliste Catherine May, à découvrir dans le numéro de ce dimanche 21 juillet 2019 du Journal du dimanche , Nicolas Sarkozy avoue que son mandat a causé beaucoup de stress à son épouse. "Le 15 mai 2012 [jour de passation de pouvoir avec François Hollande], c'est vrai, Carla était inquiète pour moi", avoue l'ancien président de la République, qui a fait son grand retour en librairie avec le livre Passions.

Habitué à toujours être en mouvement et en réflexion, Nicolas Sarkozy évoque son changement de vie. Une nouvelle dynamique qui lui convient parfaitement. "Pendant quarante ans, j'ai eu un rythme de fou avec 40 rendez-vous par jour, des petits déjeuners, des déjeuners de travail. Je ne veux plus de ça, confie-t-il. J'ai enfin du temps pour moi, pour Carla, et j'en profite." Ces instants de liberté, qu'il n'avait pas avant, permettent à l'ancien chef de l'Etat d'accompagner son épouse lors de ses concerts. Des virées durant lesquelles Nicolas Sarkozy se trouve régulièrement confronter à la même question. "Quand j'accompagne Carla, des gens viennent me dire : 'Vous n'êtes pas jaloux ? Maintenant, c'est elle qui est sur scène !' Je leur réponds : 'Elle m'a assisté, soutenu pendant cinq ans. A mon tour d'être là pour elle', raconte-t-il à Catherine Nay. Bien au-delà du soutien, Nicolas Sarkozy ressent une profonde fierté pour son épouse : "Un vrai plaisir. Je suis tellement fier de tout ce qu'elle fait."

Dans son livre Passions, en tête des ventes, il écrit d'ailleurs au sujet de leur histoire : "Je peux maintenant dire que le coup de foudre existe. Au moment où je m'y attendais le moins, j'ai donc fait la rencontre la plus importante de ma vie. Celle qui a le plus compté, qui m'a le plus apporté."

Les amoureux profitent actuellement pleinement l'un de l'autre puisqu'ils sont en vacances avec leur fille de 7 ans, l'adorable petite Giulia. Le 18 juillet dernier, Carla Bruni-Sarkozy a publié une photo de sa princesse partageant une tendre étreinte avec son papa. De quoi ne pas faire regretter à Nicolas Sarkozy sa vie d'avant.