Nicole Appleton maman à 45 ans : elle a gardé le secret pendant 9 mois !

Pour une surprise, c'est une surprise ! Nicole Appleton, ancienne membre du groupe pop All Saints, vient de donner naissance à une adorable petite fille. Nous venons de l'apprendre via son compte Instagram... tout comme le reste de la planète, dont ses proches. La chanteuse n'explique pas vraiment pourquoi, mais elle a préféré conserver le secret jusqu'à la naissance du bébé. "Après avoir caché ma grossesse pendant 9 mois... ce qui a été teeeeellement compliqué, d'autant plus avec mes amis... je peux enfin vous annoncer cette incroyable nouvelle, explique-t-elle. Notre petite Skipper Hudson Haines est née. Je suis si heureuse !"

Nicole Appleton a déjà connu les joies de la maternité. Après avoir entretenu une relation avec Robbie Williams, la belle artiste est tombée amoureuse du leader d'Oasis, Liam Gallagher. Ensemble pendant 14 ans, mariés en 2008, divorcés en 2014, ils ont eu un garçon baptisé Gene, qui est aujourd'hui majeur et vacciné. Il serait d'ailleurs "fou de joie" d'être devenu grand frère. Mais celui qui fait battre le coeur de Nicole Appleton, le père de la petite Skipper, c'est un certain Stephen Haines, 47 ans, un directeur commercial qui travaille pour Facebook et serait très proche de son créateur, Mark Zuckerberg. Sacré parrain !