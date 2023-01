Niels Arestrup tombé amoureux sur le tard, papa "froid" et distant... rares confessions du père de famille

L'amour n'a pas d'âge... et il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. C'est une certitude. Niels Arestrup, par exemple, a rencontré la femme de sa vie aux alentours de l'année 2002. L'élue de son coeur ? La dramaturge, écrivaine et actrice Isabelle Le Nouvel, qu'il a épousé après dix ans de vie commune et avec qui il a eu ses jumeaux, un garçon et une fille, en 2012. Ces deux-là collaborent également ensemble puisqu'elle est à l'origine de la pièce de théâtre 88 à l'infini, dans laquelle son mari donne la réplique à François Berléand - le binôme se réunira, à Saint Etienne, en avril prochain.

Niels Arestrup n'est pas exactement du genre à évoquer sa vie privée. Mais au coin du feu de l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+ le 25 janvier 2023, le père de famille s'est laissé aller à quelques confessions. "Il se trouve que je suis tombé amoureux tard, très tard, explique l'acteur de 73 ans. J'avais une petite cinquantaine d'années. Je suis tombé amoureux de celle qui est devenue mon épouse, et de celle avec qui j'ai eu ces deux enfants. Parce que le temps passait et je me disais, ça va lui manquer ça. Même si elle n'en parlait pas beaucoup. Et donc je me suis laissé embarquer et on a fait des enfants."

Il n'est pas banal, effectivement, de devenir papa pour la première fois à l'âge de 62 ans. Niels Arestrup l'assume, d'ailleurs : il a du mal à créer des liens avec sa fille et son fils. "J'ai continué à faire mon travail, précise-t-il. Je ne suis pas très présent avec eux. Pas assez. Je suis même assez froid. Je constate mes racines scandinaves. Je n'en ai pas chopé beaucoup les qualités, mais beaucoup les défauts. Cette espèce de froideur. Enfin, on dit que c'est de la froideur, moi j'appelle ça de la timidité. Je ne suis pas extrêmement présent, j'ai encore la chance de travailler beaucoup. Isabelle s'en occupe. Moi, quand je suis là, on essaye d'échanger un peu. Mais je crois qu'on échangera un petit peu plus tard. Pour l'instant je me contente de protéger."