Nikola Lozina et Laura Lempika : Une infidélité à l'origine de leur rupture ? La candidate brise le silence

Leur histoire aura duré cinq belles années. Mais début janvier, Nikola Lozina et Laura Lempika ont annoncé leur rupture sur Insatagram. Une nouvelle qui a attristé et choqué leur communauté. Depuis, des rumeurs courent au sujet des raisons qui les ont poussés à prendre des chemins différents. Et l'une d'elles a beaucoup agacé la maman de Zlatan (2 ans).

Certains blogueurs ont annoncé que Laura Lempika avait trompé Nikola Lozina avec un homme de Dubaï. Si jusqu'ici, elle avait laissé couler, la belle brune de 33 ans a fini par perdre patience. Le 9 janvier 2023, elle a donc souhaité faire une grosse mise au point, en story Instagram. "Je veux bien que ce soit l'actu du moment, que tout le monde y va de son petit commentaire. Spéculation, rumeurs grotesques et infondées... Mais je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas dans : nous sommes séparés en bons termes d'un commun accord !", s'est-elle tout d'abord indignée.

La grande amie de Manon Marsault a ensuite rappelé que Nikola Lozina et elle voulaient "faire les choses bien" pour leur fils Zlatan. "On l'a dit et répété, il n'y a aucun manque de respect, tromperie ou méchanceté entre nous. Alors je sais que les dramas sont croustillants pour vous, et qu'il faut absolument inventer quelque chose pour salir, critiquer, buzzer, juger. Mais ce n'est pas chez nous que vous trouverez ça. Merci de respecter comme nous nous respectons", a-t-elle poursuivi. Et de rappeler avec un dicton qu'il ne faut pas inventer des rumeurs.

Désormais, Nikola Lozina et Laura Lempika comptent se reconstruire, chacun de leur côté. "Tout va bien. J'ai pris quelques jours pour faire le vide avec ma famille tout simplement, profiter de mon retour en Belgique. La vie continue et comme je vous l'ai dit, on ne retiendra que des belles choses et on avance, 2023 sera à moi et plein de belles choses arrivent", a notamment posté le jeune homme le 9 janvier. Des nouvelles encourageantes. Il a aussi dévoilé qu'il avait pu parler à son petit garçon en visio. Preuve que la communication n'est pas rompue entre les anciens tourtereaux, qui s'étaient mariés en grandes pompes en août dernier.