Nikos Aliagas tonton : son tendre message à sa soeur devenue maman

Nikos Aliagas a reçu une excellente nouvelle le 2 octobre 2019. Sa soeur Maria est devenue maman pour la première fois à 40 ans, il n'a donc pas manqué de lui adresser un tendre message en story Instagram afin de la féliciter.

L'animateur de TF1 de 50 ans a partagé une photo sur laquelle on peut découvrir deux adorables chaussons bleus à pois. "Bienvenue parmi nous Athanasios en ce 2 octobre. Ma soeur Maria Aliagas sera une super mama et ton papa Nikolas est déjà un papa poule", a-t-il écrit en commentaire de sa publication. Nul doute que sa soeur Maria a été très touchée par cette charmante attention. Et elle pourra à coup sûr compter sur son frère pour lui donner de précieux conseils en cas de besoin. Sa compagne Tina Grigoriou et lui sont les heureux parents d'Agathe (6 ans) et Andréas (qui aura 3 ans le 5 octobre prochain). Ce dernier a été prénommé ainsi en hommage au défunt papa du présentateur.