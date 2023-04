Nikos Aliagas très proche d'une animatrice, sans filtre avec lui : "Tu viens de Mykonos ? Mais ils sont tous gays là-bas, non ?"

Interviewé cette semaine par Libération pour contribuer au portrait de Christine Bravo, Nikos Aliagas est revenu sur l'une de ses premières apparitions télévisées en 1998 dans l'émission Union Libre. À l'époque, la productrice Estelle Gouzi avait engagé le journaliste de 29 ans pour devenir un chroniqueur représentant la Grèce dans l'émission. Dans les coulisses, celui que l'on retrouve à nouveau ce soir aux commandes de The Voice sur TF1 a fait connaissance avec l'animatrice Christine Bravo. Une rencontre haute en couleurs pour le jeune homme de l'époque qui n'a rien oublié de chaque instant passé à ses côtés. "Christine m'a demandé : "Tu viens de Mikonos ? Mais ils sont tous gays là-bas, non ?" C'est comme ça qu'elle a testé ma repartie", s'est-il rappelé avec tendresse.

Leur complicité crève l'écran et ils deviennent rapidement des amis très proches. D'autant que leur rencontre était comme prédestinée. En effet, l'animatrice et le journaliste ont plusieurs points communs des plus incroyables. "Nous sommes tous les deux des enfants d'ouvriers, elle est née un 13 mai, moi aussi, à treize ans d'écart, dans la même clinique, a-t-il confié.

Bientôt tu seras une star

Sentant que son protégé avait un destin hors du commun, la présentatrice de l'émission Sous les jupons de l'Histoire a tenté de le préparer aux avantages du succès mais aussi à ses inconvénients. "Un jour, on faisait nos courses ensemble, elle m'a dit : "Bientôt tu seras une star, tu crois que la notoriété est un cadeau ? La notoriété, c'est quand le mec derrière toi dans la file essaie de voir la taille des slips que tu achètes"", a raconté avec humour le mari de Tina Grigoriou et papa d'Agathe et d'Andréas. Christine Bravo a effectivement eu du flair concernant le talent de Nikos Aliagas puisqu'il est désormais devenu l'un des animateurs les plus appréciés du petit écran.

Pour rappel, la femme de Stéphane Bachot revient de son côté dans l'émission Sous les jupons de l'Histoire sur Chérie 25. "C'est une idée à moi, c'est mon bâton de maréchal. Chaque émission me demande deux mois de travail", a-t-elle confié fièrement aux journalistes de Libération.