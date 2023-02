Nilusi (Kids United) a bien grandi : métamorphosée, elle est devenue une bombe très sensuelle

En 2015, la jeune Nilusi (Nilusi Nissanka de son nom complet) se fait connaître en intégrant la troupe des Kids United. Avec les cinq autres membres de ce groupe, elle enregistre trois albums et rencontre un succès fou. Âgée de seulement 15 ans à l'époque, la jeune fille à la voix d'ange est timide et peu sûre d'elle. Mais depuis toutes ces années, elle a parcouru beaucoup de chemin... Aujourd'hui, la belle brune fête ses 23 ans et n'a plus grand-chose à voir avec la petite fille innocente de l'époque.

Sur son compte Instagram, Nilusi poste des photos, des vidéos et des stories à l'occasion. Loin de ses tenues de petite fille, la belle affirme désormais un style des plus audacieux. Elle change régulièrement de coiffure, arbore des talons hauts ainsi que des vêtements colorés et multiplie les shootings professionnels. Sur la plupart de ses photos, elle se dévoile on ne peut plus sexy dans divers endroits du monde et prend des airs glamours à l'américaine. D'ailleurs certains de ses abonnés la comparent régulièrement à la chanteuse Rihanna et les autres passent leur temps à la complimenter sur sa beauté et son évolution en général. "Tu es sûre que t'es pas la fille de Rihanna ?", "Tu es incroyable", "Tellement belle", "Mon dieu mais elle est sublime", "Tu es si belle", peut-on notamment lire dans les divers commentaires.