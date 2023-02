Diaporama : Nilusi (Kids United) a bien grandi : métamorphosée, elle est devenue une bombe très sensuelle

15 / 21

Exclusif - Prix spécial - Nilusi (groupe Kids United) - Enregistrement de l'émission "Cette Soirée Là" au Zénith de Paris le 8 et 9 janvier 2017. TF1 proposera samedi 14 janvier prochain un rendez-vous hommage à Claude François. Disparu il y a bientôt 40 ans, Claude François sera chanté par une vingtaine d'artistes présents depuis le Zénith de Paris, parmi lesquels évidemment M. Pokora, qui lui rend depuis quelques semaines un hommage commercial très plébiscité. Son album de reprises My Way vient de dépasser le cap des 400 000 exemplaires vendus en France. Pour cette grande soirée, les plus grands artistes français reprendront à leur manière les tubes de Claude François : "Belinda", "Alexandrie Alexandra", "Chanson Populaire", "Si J'avais Un Marteau", "Magnolias For Ever", ... © Cyril Moreau - Veeren Ramsamy / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau - Veeren Ramsamy