Ninja Warrior : Un ex-candidat, cinq fois finaliste, a été arrêté par la police au Brésil

Lundi 23 août 2021, un ancien candidat de Ninja Warrior, finaliste à trois reprises du programme de TF1, a été interpellé par la police à Rio au Brésil, il s'agit de Clément Dumais. Le jeune homme adepte de sensations fortes s'était lancé le défi avec son ami Paul Roux-dit-Buisson d'escalader le Christ Rédempteur, le site touristique le plus célèbre de la ville qui offre une vue imprenable. Les deux membres du collectif Hit the road avaient réussi à rester cachés dimanche soir à l'intérieur de la statue pour en ressortir par une trappe, située sur l'un des bras, au petit matin. Ils souhaitaient ainsi parcourir les 28 mètres qui séparent les mains du Christ Rédempteur et assister au lever du soleil au sommet du Corcovado.

Un plan minutieusement préparé jusqu'à ce que les deux amis se fassent prendre. "Un agent de sécurité nous a vus quand on était debout sur les bras et la tête du Christ", a raconté Paul Roux-dit-Buisson à l'AFP. La police a donc par la suite été contactée et serait en train "de vérifier" les faits. Elle a également confisqué "toutes les photos et vidéos" des Youtubeurs nous apprend l'AFP. "Mais la vue était sympa. Peu de gens ont l'occasion de voir ça", a relativisé Paul Roux-dit-Buisson. Emmenés dans un commissariat de Rio, l'ex-candidat de Ninja Warrior et son acolyte ont été relâchés après avoir payé une caution de 10 000 reais, soit de 1 600 euros. Ils devront prochainement comparaître devant un juge.

Clément Dumais et Paul Roux-dit-Buisson sont habitués à gravir les édifices les plus iconiques. Ensemble, ils se sont déjà retrouvés à des points de vue vertigineux à Dubaï, New York ou encore à la Tour Eiffel de Paris. Des exploits qu'ils partagent sur leurs réseaux sociaux.