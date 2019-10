Noah Centineo et Alexis Ren en couple : officialisation en bonne et due forme

Jusqu'alors, la rumeur disait que Noah Centineo et Alexis Ren étaient en couple. En effet, le canon de À tous les garçons que j'ai aimés (Netflix) et le mannequin avaient déjà été aperçus ensemble, main dans la main, foulant la pelouse de Coachella en avril 2019. Ce qu'on pensait être une amourette le temps d'un festival semble être beaucoup plus sérieux depuis que ces deux-là ont "officialisé" sur Instagram.

Le matin du 18 octobre, on a pu découvrir une vidéo publiée dans la story de Noah Centineo, de lui et l'influenceuse américaine côte à côte sur un canapé. Les fans s'étaient alors mis en alerte sur toute activité du couple supposé, notamment une sortie remarquée dans les rues de Vancouver, jusqu'à ce samedi 26 octobre 2019.

C'est ensemble, collés l'un contre l'autre, que Noah Centineo et Alexis Ren ont posé lors du photocall du Masquerade Ball organisé par l'Unicef au sein du Kimpton La Peer Hotel, à West Hollywood (Californie, États-Unis). Ils officialisent donc leur relation en bonne et due forme, sur un red carpet, comme le veut la tradition d'Hollywood. Ils ont même profité du reste du week-end pour faire une balade à la plage, comme un couple normal lors d'un dimanche nuageux.

Nos confrères d'Us Weekly étaient d'ailleurs déjà sur le coup en septembre dernier, faisant appel à quelques sources proches du couple. Ils apprenaient que Noah Centineo et Alexis Ren avaient été vus à la sortie d'un rendez-vous au resto, l'acteur "entourant son bras autour d'Alexis", l'embrassant "sur le front". "Ils semblaient vraiment amoureux", avait même conclu une source perspicace.