Noémie de Lattre (Pep's) : Ce drame familial qui a bouleversé sa vie

Noémie de Lattre est de retour sur le devant de la scène. Après avoir figuré dans la série Pep's et après avoir foulé les planches avec Laurent Ournac pour la pièce Le gai mariage, l'actrice de 42 ans signe un one-woman show intitulé Féministe pour homme. Un spectacle pour lequel elle est en pleine promotion. Le jeudi 21 novembre, elle était d'ailleurs invitée à le défendre auprès d'Anne Roumanoff, dans son émission Ça fait du bien sur Europe 1.

Au cours de l'entretien, Noémie de Lattre a assuré être "très heureuse" dans sa vie aujourd'hui. "Je suis à un moment de ma vie où j'ai un bonheur qui ne dépend plus de l'extérieur, ni les gens ni les projets mais de moi. C'est une petite flamme" a-t-elle développé.

Pourtant, la complice de Pierre Palmade a mis du temps à trouver cette sérénité. Et pour cause, elle a vécu un important drame familial dont elle a eu beaucoup de mal à se remettre. "Quinze ans de psychothérapie et la mort de l'intégralité de ma famille en neuf mois" a-t-elle partagé. Des confidences terribles qui ont jeté un froid autour d'elle. C'est donc avec plus de légèreté que Noémie de Lattre poursuit et relativise : "Il faut bien que tout le monde meurt un jour (...) C'est fait donc je n'ai plus l'angoisse de les perdre."

"C'est quand même violent de perdre toutes les personnes que vous aimez en neuf mois" estime alors Anne Roumanoff visiblement perplexe face au détachement de son invitée. Un sentiment confirmé par Noémie de Lattre, qui explique : "Oui mais une fois qu'on passe ça... Blindée est un mot que j'ai souvent utilisé mais en fait, je ne dirais pas blindée parce qu'au contraire, je suis accueillante, ouverte et disponible. Je suis tout sauf blindée !"

La comédienne a en tout cas pu soigner une partie de ses blessures en fondant sa propre famille. En 2015, elle donnait naissance à son premier enfant.