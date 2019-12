Noémie Honiat (Top Chef), sa fille fête ses 2 ans : son adorable photo

Noémie et Quentin sont également les heureux parents d'un petit garçon prénommé Zacharie (3 ans). Le couple s'est rencontré grâce à Top Chef. "Avec Quentin, on s'est rencontrés grâce à une tablette de chocolat blanc aux éclats de noix de coco. J'étais jurée pour Top Chef dans l'épreuve du restaurant et j'ai offert des tablettes aux trois perdants. Je ne savais pas qui il était et il m'a recontactée, par gentillesse. Le lendemain, alors que j'étais au Salon du chocolat, je l'ai invité. Comme il avait été éliminé, ça lui changeait les idées. Là, on a eu un coup de foudre !", confiait la pâtissière à nos confrères du quotidien suisse Le Matin. En 2014, ils se sont mariés et, le 1er novembre dernier, ils ont fêté leurs 7 ans d'amour.