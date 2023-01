Noémie (L'amour est dans le pré) toujours en contact avec son ex Gaël ? Leur relation a évolué, elle raconte...

Il y a quelques mois, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré pensaient assister à la naissance d'un coup de foudre entre Noémie et son prétendant Gaël. Pourtant, très rapidement après la fin de l'émission, les deux tourtereaux ont annoncé leur rupture. Indécise, la jeune agricultrice avait eu beaucoup de mal à expliquer les raisons de cette séparation, survenue à son initiative. Arguant une incompatibilité et de l'incompréhension, elle avait notamment avoué être très crispée par les gestes tendres de son prétendant...

Mais ce vendredi 6 janvier 2023, alors qu'elle répondait à une session de questions/réponses sur son compte Instagram, la jolie blonde est revenue sur son couple avec Gaël. Pour le plus grand plaisir de ses abonnés, elle a annoncé être encore en contact avec celui avec qui elle a échangé un tendre baiser en novembre dernier. "J'ai des nouvelles de Gaël, on s'échange quelques messages de temps en temps. Il y a eu une grosse période où on ne s'est pas parlé, je pense que chacun de notre côté, on avait besoin de faire le deuil de ce qu'il s'était passé", a-t-elle expliqué face caméra, depuis le siège de son tracteur.

Une relation distante mais sereine

Après une longue période de froid, les anciens amoureux ont donc peu à peu renoué le contact. S'ils ne sont pas meilleurs amis, ils ont pourtant une relation saine et bienveillante. "Mais aujourd'hui on discute sans rancune, sans animosité, sans rien", a ajouté la belle Noémie.

Dans la question suivante, Noémie a affirmé être toujours en contact avec les autres agriculteurs de cette 17e saison. "Il y en a que j'ai plus souvent au téléphone que d'autres. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je rappelle Thierry car il a essayé de m'appeler hier soir et je n'ai pas pu répondre... Après je suis H24 en contact avec Guillaume et Noémie. J'ai tout le monde au téléphone au moins une fois par mois et on a un groupe whatsapp où on s'échange toutes les nouvelles les plus croustillantes", a-t-elle ensuite assuré avant de révéler être également en contact avec les candidats des saisons précédentes. Une grande famille donc !