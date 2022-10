"Ça m'a bloqué" : Noémie (L'amour est dans le pré) dévoile les vraies raisons de sa rupture avec Gaël

À l'approche du bilan de cette 17e saison de L'amour est dans le pré, il est d'ores et déjà possible de constater que certaines histoire n'étaient pas faites pour durer. C'est notamment le cas du côté de chez Noémie. La jeune céréalière de 25 ans pensait pourtant avoir fait le bon choix en invitant chez elle pour quelques jours ses prétendants Romain et Gaël. Malheureusement, rien n'est allé comme elle l'aurait voulu.

C'est d'abord avec Romain que Noémie s'est rendue compte qu'aucun sentiment pour lui ne se développerait. Elle avait alors rapidement pris la décision de l'éconduire. Vis-à-vis de Gaël en revanche, la belle blonde semblait mordue ! En effet, malgré la grande timidité du charmant rugbyman, elle s'imaginait tout à fait construire une belle histoire à ses côtés. Et c'était bien parti pour ! Lors d'un épisode, ils passaient leur première nuit ensemble sans toutefois aller très loin. "Cette première nuit s'est très bien passée. Il y a eu le bisous et puis après... c'est tout", avait-elle confié. Sur sa faim, Noémie demeurait tout de même optimiste : "Avec Gaël, j'ai envie de vivre des moments simples, qu'on soit heureux et qu'on kiffe notre life."

Mais trois semaines plus tard, le très jeune couple annonçait sa séparation à Karine Le Marchand. C'est Noémie qui a pris cette décision lors d'un week-end en Corrèze, organisé par un autre agriculteur de cette saison, Guillaume du Limousin. Lors d'une interview pour Télé Poche parue ce lundi 31 octobre, elle est revenue sur ce qui a cloché entre eux. "Je m'attendais à un minimum de sa part, juste pour savoir si je lui plaisais. Je n'ai découvert ce qu'il disait de moi en interview qu'au moment de la diffusion", a-t-elle regretté. Mais, pas sûr qu'un Gaël davantage volubile aurait changé la donne. Et pour cause, Noémie a été très embêtée par sa façon d'agir durant le peu de temps qu'ils étaient ensemble. "Après son séjour à la ferme, on a beaucoup échangé mais il m'a tellement saturée de messages que ça m'a bloqué. En le revoyant, je me suis aperçue que je l'avais idéalisé. Et que, même s'il me plaisait physiquement, je ne ressentais pas le petit truc en plus", a-t-elle avoué.

Une fin d'aventure décevante donc pour celle qui a déjà beaucoup souffert en amour dans le passé. Ce qui lui fait dire qu'elle aurait pu mieux la vivre si un retour en arrière était possible. "Je m'exprimerais un peu plus. Je changerais aussi cette idée fausse que c'est au mec de faire le premier pas. Et je m'attacherais moins au physique. J'ai compris que je ne cherchais pas forcément un grand un peu baraqué, mais un mec avec du charisme", a-t-elle analysé pour conclure.