Noémie (l'amour est dans le pré) renvoie un prétendant chez lui, "un déchirement" pour le jeune homme

Noémie est la benjamine de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Agée de 25 ans, elle est une céréalière et éleveuse de vaches allaitantes installée en Bourgogne-Franche Comté. Après avoir beaucoup souffert dans son passé, victime de plusieurs infidélités, elle s'est dit prête à se relancer dans une relation sérieuse et même à fonder une famille très rapidement avec celui qui sera l'élu de son coeur. C'est donc avec beaucoup d'espoir qu'elle s'est lancée dans l'aventure romantique de M6. Et à l'issue de ses speed-datings, elle a donné sa chance à deux prétendants en les invitant chez elle quelques jours. Noémie a ainsi accueilli Romain et Gaël.

Depuis le début, Noémie n'a pas caché avoir une certaine préférence pour Gaël, malgré sa grande réserve et sa difficulté à se confier. L'agricultrice avait néanmoins laissé sa chance à Romain mais, dans l'épisode du lundi 3 octobre, elle s'est rendue à l'évidence : rien de plus que de l'amitié ne pourra avoir lieu entre eux. "Après ce tête à tête, je ne trouve pas qu'on se corresponde, je ne trouve pas ce grain de folie qu'il peut y avoir chez Gaël et qu'il peut y avoir chez moi. Depuis le début c'était Gaël, il faut que je m'écoute", a-t-elle confié.

Désormais sûre d'elle, Noémie n'a donc pas tardé à ouvrir son coeur à son favoris, espérant ainsi lui donner suffisamment confiance pour qu'il lui dise à son tour ce qu'il ressente pour elle. Et le charmant brun est enfin parvenu à lui articuler quelques mots : "Je me sens de mieux en mieux avec toi". Ce qui a amplement suffi à la pétillante blonde. "Il ne s'est pas trop livré mais je sais qu'avec Gaël ça va être doucement, doucement, doucement mais après ça va aller vite et ce sera bien je pense", a-t-elle estimé.

Après ces brèves déclarations, Noémie a pris son courage à deux mains pour éconduire Romain. Un moment difficile après lequel elle n'a pas su retenir ses larmes. Pour Romain, ce fut malheureusement la surprise. "Ca fait toujours un déchirement. Je suis triste parce que c'était un coup de coeur", a-t-il réagi avec émotion. C'est donc désormais seule avec Gaël que Noémie va cohabiter pour la suite de l'aventure.