L'amour est dans le pré : Deux agriculteurs en couple ? Un doux échange dévoilé, ils brisent le silence

La saison 17 de L'amour est dans le pré est toujours actuellement en cours de diffusion sur M6. Les téléspectateurs suivent ainsi chaque semaine les aventures de Jean, Alain ou encore Agnès. Et alors que le bilan n'est plus très loin, l'attention se porte depuis quelques jours sur Noémie et Guillaume du Limousin. La rumeur court que les deux agriculteurs se seraient mis en couple depuis le tournage.

Ce sont des messages du jeune homme laissés sur le compte Instagram de Noémie qui interrogent. "Ma Nonoche d'amour", lui a-t-il par exemple écrit. Ce à quoi Noémie a répondu : "Mon Guigui", accompagné d'un coeur. "Je comprends mieux pourquoi Noémie ne veut plus de Gaël, on dirait qu'elle s'est fortement rapprochée de Guillaume", a alors estimé un internaute sur Twitter en partageant cet échange complice.

Face à l'engouement que cela créé, Noémie est sortie du silence mercredi 26 octobre pour clarifier les choses. "Afin de mettre fin à toutes rumeurs. Guillaume et moi ne sommes pas en couple", a-t-elle assuré en story Instagram. Et de continuer : "Je vous demande d'arrêter de nous associer s'il vous plaît. Nous en avons rigolé au début mais maintenant, ça prend une proportion énorme. Par respect pour Guillaume, si aujourd'hui il est en couple, et pareil de mon côté. Merci de votre compréhension." Une mise au point que Guillaume a repartagé à son tour sur son propre compte.

Rappelons que dans L'amour est dans le pré, Noémie n'a pas trouvé chaussure à son pied. Si elle avait craqué pour Gaël et avait entamé une relation avec lui, tout s'est très vite arrêté après un week-end chez un autre agriculteur. La benjamine de la saison expliquait alors ne pas s'être autant amourachée de son prétendant que lui d'elle. Du côté de Guillaume, les derniers épisodes de l'émission prouvent qu'il s'épanouit avec sa soupirante qui répond au nom de... Noémie. Une première dispute va toutefois éclater entre eux lors d'une séquence à découvrir lundi 31 octobre prochain. Ce n'est qu'au bilan que Karine Le Marchand découvrira quels couples ont réussi à rester ensemble et quels candidats se retrouvent malheureusement seuls.