Noémie (L'amour est dans le pré) : Première nuit avec Gaël, avant un gros retournement de situation (SPOILER)

Dans L'amour est dans le pré, les téléspectateurs peuvent suivre les aventures de Noémie. La jeune céréalière de 25 ans avait accueilli Romain et Gaël chez elle pour quelques jours et, depuis le début, elle n'a pas caché avoir eu un coup de coeur prononcé pour le deuxième prétendant. C'est donc très rapidement qu'elle a fait comprendre à Romain qu'il n'y aurait entre eux rien de plus que de l'amitié.

Désormais seuls, Noémie et Gaël ont alors pu opérer de premiers rapprochement. Dans l'épisode attendu le 24 octobre sur M6, et déjà disponible sur Salto, ces deux grands timides ont même décidé de passer leur première nuit ensemble ! Et au lendemain, c'est un vrai petit couple qu'ont retrouvé les caméras, lequel n'hésitait pas à se faire plusieurs petits bisous pour se dire bonjour. Mais à en croire Noémie, tout ne s'est pas passé exactement comme elle l'aurait voulu. "Cette première nuit s'est très bien passée. Il y a eu le bisous et puis après... c'est tout", a-t-elle fait savoir, restant sur sa faim. Malgré tout, ce fut un grand moment pour la benjamine de la saison : "C'est beau. Ça faisait quatre ans que je n'avais pas embrassé un garçon sérieusement. Donc ce n'est pas un bisou pour rien. Avec Gaël, j'ai envie de vivre des moments simples, qu'on soit heureux et qu'on kiffe notre life."

Il était plus à fond que moi

Mais, à peine leur couple formé qu'il était déjà tant de se quitter. En effet, le séjour à la ferme a touché à sa fin et Gaël a dû plier bagages pour rentrer chez lui, à 400 kilomètres de sa belle. Ce n'est que trois semaines plus tard que Karine Le Marchand a pu faire le point avec eux. Et à sa grande surprise, les amoureux s'étaient déjà séparés. C'est Noémie qui a pris cette décision lors d'un week-end en Corrèze, organisé par un autre agriculteur de cette saison, Guillaume du Limousin. "Le vendredi, ça s'est bien passé et après le samedi, plus rien. Elle ne m'a pas trop calculé de la journée, le soir on a discuté et elle m'a annoncé le truc", a rapporté Gaël.

Noémie s'est par la suite expliquée de ce revirement de situation. "J'avais l'impression que lui était plus à fond que moi. Je voulais y aller doucement, je lui ai dit plusieurs fois et je n'ai pas l'impression qu'il ait compris. Et quand on est descendu en Corrèze, le samedi matin je me suis levée et je n'étais pas bien du tout, il me faisait des gestes de tendresse et ça me crispait et je me suis dit qu'il y avait un problème." Un problème qu'elle avait déjà rencontré avec Romain, trop gentil à son goût et qu'elle avait donc éconduit. Ce qui fait dire à Karine Le Marchand que Noémie "aime les machos". Une analyse que n'a pu que confirmer Noémie, malheureusement encore trop habituée à souffrir en amour. "Je me suis rendue compte que j'avais encore beaucoup de boulot à faire sur moi-même, de m'aimer avant de laisser quelqu'un être là pour moi", a-t-elle estimé. Ainsi, c'est définitivement fini entre eux.