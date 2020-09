Nolwenn Leroy, Alain Souchon et ses deux fils réunis pour combattre Alzheimer

La pandémie du coronavirus ne les aura pas empêchés de se mobiliser. À l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, du 21 septembre 2020, et pour célébrer le 15e anniversaire du gala de la Fondation Recherche Alzheimer – qui, hélas, et pour des raisons évidentes, ne peut avoir lieu –, 16 artistes ont tenu à marquer le coup. Véronique Sanson, Matthieu Chedid a.k.a -M-, Pascal Obispo, Clara Luciani, Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Carla Bruni, Laurent Voulzy, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Nolwenn Leroy, Ours, Sandrine Kiberlain, Julien Voulzy, Gaël Faure et Pierre Souchon se sont mobilisés pour offrir à la cause une reprise rafraîchissante du single Vole – disponible sur toutes les plateformes numériques. L'intégralité des bénéfices du titre servira à financer la recherche.

Pères et fils

La chanson Vole a été écrite par Pierre-Dominique Burgaud et composée par Pierre Souchon. C'est d'ailleurs ce dernier qui est à l'origine de cette délicieuse idée, de ce projet admirable. Une aubaine puisque les 16 artistes qui se mobilisent le font sur le thème "Deux générations chantent pour la troisième"... or, parmi cette petite assemblée mélomane se cachent les deux fils d'Alain Souchon – Pierre et Charles, dit "Ours" –, ainsi que Julien, l'enfant de Laurent Voulzy.